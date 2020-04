‘Coronaproof’ tijdritduel tussen Campenaerts en Lampaert ontlokt boosheid bij wielerbazen maandag 27 april 2020 om 16:10

Een trainingsgroepje was van plan om komende vrijdag een tijdrit in en rond Gent te organiseren. “Een coronaproof concept”, klonk het enthousiast. “Elke deelnemer rijdt wanneer hij wil. Via Strava maken we ’s avonds een ranking op.” Onder meer Victor Campenaerts en Yves Lampaert hadden reeds toegezegd. Helaas, het initiatief ontlokte boosheid bij de Interfederale Coördinatiecel en mag de ijskast in.

Een parcours van zeventien kilometer in het Gentse, langs het Schipdonkkanaal en de Vaart. De begintijd zou geklokt worden bij de start in Deinze, de eindtijd aan de finish in Vinderhoute, een deelgemeente van Lievegem, dichtbij Gent. Via Strava zou ’s avonds een ranking opgemaakt worden. Op die manier wilden ‘De Gentsche Wielerterroristen’, zoals het vriendenkliekje zichzelf noemt, voor een primeur zorgen: de eerste – weliswaar onofficiële – Belgische wegkoers organiseren sinds de GP Monseré op 8 maart.

“Volledig coronaproof”, vertelden de initiatiefnemers in Het Laatste Nieuws. Eén van hen is Jules Hesters, tweevoudig Europees U23-kampioen afvalling: “Het volstaat om vrijdag tijdens je geplande fietstocht op een zelf gekozen tijdstip even te passeren langs de aangegeven punten, op dat traject het beste van jezelf te geven en je rit op Strava te plaatsen. Wij gieten de tijden ’s avonds in een klassement. Prijzen zijn er niet, dit is puur voor de fun.”

Campenaerts versus Lampaert

Het risico op een volkstoeloop was volgens Hesters miniem. “Je moet al enorm veel zin hebben om een hele dag op een stoeltje aan het Schipdonkkanaal te gaan zitten, niet wetend of je een glimp zal opvangen van je favoriete renner.” Hadden al toegezegd: Victor Campenaerts, Yves Lampaert, Tiesj Benoot en Edward Theuns. “Ze dagen elkaar uit”, lacht Hesters. “Zo kan ons evenementje nog verrassend groot worden.” Ook wielertoeristen mochten overigens deelnemen.

Maar zojuist meldde Persagentschap Belga dat het evenementje niet al te positief is onthaald bij de wielerbonzen van de onlangs opgerichte coördinatiecel, een samenwerkingsverband tussen Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen. “Wij wijzen erop dat èlke vorm van wielerwedstrijden – zoals die bepaald zijn in het Koninklijk Besluit – verboden zijn en blijven. Dat geldt ook voor competities met een tijdsopname.”

“De Interfederale Coördinatiecel distantieert zich dan ook van de vandaag aangekondigde en niet-vergunde tijdrace van 1 mei. Dat een dergelijke organisatie zou plaatsvinden in een periode waarin van de bevolking zware offers worden gevraagd, is zonder meer ongepast”, klinkt het. Campenaerts en co. zullen nog even geduld moeten hebben.