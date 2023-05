Coronagevallen maken Primoz Roglic niet onzeker: “Vol vertrouwen in de vervangers”

Interview

Primoz Roglic staat ondanks de coronagevallen binnen Jumbo-Visma ontspannen aan de start van de Giro d’Italia. “De missie blijft hetzelfde”, is hij duidelijk op de persconferentie daags voor La Grande Partenza.

Na Tobias Foss en Robert Gesink werd vanmiddag duidelijk dat ook Jos van Emden de Giro moet missen door covid. Sam Oomen, die twee weken geleden nog moest passen voor Luik-Bastenaken-Luik vanwege corona, is zijn vervanger.

“Natuurlijk is het niet leuk”, vertelt de Sloveense kopman. “We hebben met zijn allen de afgelopen weken op de Teide gezeten om er een hecht collectief van te smeden, en dan vallen er een paar renners weg met corona. We hebben hier maar mee te dealen. We gaan het doen met de jongens die hier nu zijn. Ik vertrouw volledig op ze. Onze missie blijft zeker hetzelfde: het winnen van de Giro d’Italia. Wielrennen blijft een grande casino, dus alles is mogelijk.”

Bang om zelf corona te krijgen, lijkt Roglic niet te zijn. “Corona hoort er nu eenmaal bij. Het enige dat wij kunnen doen, is nog meer bezig zijn met corona en hopen dat het allemaal goed komt. We overwegen om het coronaprotocol van een aantal jaar geleden opnieuw in gebruik te nemen.”

Lees ook: Nog een coronageval bij Jumbo-Visma: Sam Oomen vervangt Jos van Emden in Giro

Ervaren topfavoriet

Roglic is met zijn 33 jaar een stuk ouder dan grote mede-favoriet Remco Evenepoel, die 23 jaar oud is. De kopman van Jumbo-Visma denkt dat dat hem wel eens kan gaan helpen de komende weken. “The older the better, heh. Des te ouder, des te meer ervaring je hebt en wijzer je wordt.”

“We gaan de komende weken zien wat wat het waard is. Beter word je op deze leeftijd niet meer, maar de ervaring maakt alles wel makkelijker. Remco is in super goede vorm, dus zal het een groot gevecht worden, denk ik.”

Op de vraag wat zijn winnende filosofie gaat zijn, antwoordt hij tot slot op karakteristieke wijze: “Door de roze trui in Rome te hebben.”