Corona spelbreker voor Foss en Gesink: “Zeer teleurstellend, we hebben hard gewerkt”

Dinsdagavond kwam het nieuws naar buiten dat Jumbo-Visma het in de komende Giro d’Italia moet doen zonder Robert Gesink en Tobias Foss. Beide renners liepen corona op in de Ronde van Romandië. Pechvogels Foss en Gesink hebben inmiddels van zich laten horen via social media. “Dit is echt ontzettend balen”, is de Noor duidelijk.

Jumbo-Visma heeft een forse opdoffer te verwerken gekregen in aanloop naar de Giro d’Italia 2023. Het Nederlandse WorldTeam bereidde zich maandenlang voor om kopman Primož Roglič naar de eindzege te helpen, maar verliest op het laatste moment twee sterke krachten in Tobias Foss en Robert Gesink. Corona gooit op een zeer slecht moment roet in het eten.

“Het is ontzettend balen dat ik de Giro moet missen”, laat Foss weten via Instagram. “Na de derde etappe van de Ronde van Romandië testte ik positief op corona. Sindsdien heb ik geprobeerd om zo snel mogelijk te herstellen, maar het heeft er flink ingehakt. Ik worstel nog steeds en ben nog altijd ziek. Helaas kan ik er niets aan veranderen en ik wens mijn ploeggenoten heel veel succes in Italië.”

“Helaas mocht het voor mij niet zo zijn”

Ook Gesink baalt als een stekker dat hij er straks niet bij is in Italië. “We hebben hard gewerkt om het Giro-project te laten slagen, maar helaas mocht het voor mij niet zo zijn. Het is zeer teleurstellend om de Giro te moeten missen nadat ik corona kreeg in Romandië. Veel succes, heren!”

Jumbo-Visma laat Jos van Emden en Rohan Dennis als vervangers naar Italië afreizen. Verder kan kopman Primož Roglič de komende weken rekenen op de steun van Edoardo Affini, Koen Bouwman, Sepp Kuss, Michel Heßmann en Jan Tratnik.

