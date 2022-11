Corné van Kessel moet eveneens passen voor EK veldrijden

Corné van Kessel blijkt – net als Lucinda Brand bij de elitevrouwen – toch niet in staat om mee te doen aan het komende EK veldrijden in Namen. Van Kessel kreeg in principe groen licht, maar voelde zich na een laatste test niet wedstrijdfit.

De KNWU had beide renners ingeschreven zodat ze – bij een positieve uitkomst van de laatste testrit – wel hadden kunnen starten. De 31-jarige Van Kessel brak een maand geleden bij een val op training zijn sleutelbeen. De ervaren crosser ging tijdens de wekelijkse training van zijn ploeg Tormans Cyclo Cross Team in Lichtaart tegen de grond.

“Tijdens de opwarming raakte ik de controle over mijn fiets kwijt in een spoor waar ik al tientallen keren door heb gefietst. Bart Wellens heeft me vergezeld naar het ziekenhuis van Herentals, waar een gebroken sleutelbeen werd vastgesteld”, liet Van Kessel al vrij snel weten. “We verwachten dat Corné na een herstelperiode van vier tot zes weken opnieuw het veld zal kunnen induiken”, vulde Ploegarts Mathieu Vermeersch toen aan.

De Nederlander blijkt na vier weken echter nog niet klaar om deel te nemen aan het EK in Namen en kan zich op het zware klimparcours dus niet in de kijker rijden bij andere ploegen. Van Kessel is nog op zoek naar een nieuwe werkgever voor 2023. De crosser annex wegrenner kan bij zijn huidige ploeg niet rekenen op een verlenging van zijn aflopende contract.