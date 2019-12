Corné van Kessel derde in Namen: “Er waren er drie beter” zondag 22 december 2019 om 18:09

24 september 2017, Corné van Kessel wordt tweede in de wereldbekerwedstrijd van Waterloo. Meer dan twee jaar staat de renner van Telenet-Baloise nog eens op het podium in een wereldbekermanche. In een veelbesproken cross in Namen klokte hij uiteindelijk als nummer drie af.

“Ik had een goede start, reed mijn eigen tempo, maar er waren er drie beter vandaag”, blikt een eerlijke Van Kessel terug op de loodzware veldrit. Daartoe behoren Aerts en Van der Poel, die van Van Kessel weg wisten te rijden, maar ook Tom Pidcock. Van Kessel wist de Brit in de slotronde nog te passeren. “Pidcock brak zijn zadelpen in de laatste ronde, daardoor kon ik derde worden. Ik kwam steeds korter op hem en zag het gebeuren in die laatste lastige afdaling. Daar heb ik van kunnen profiteren.”

Waar Van der Poel trillend zijn verhaal deed na de finish, was de 28-jarige Van Kessel meer in zijn element. “Ik heb het liever koud dan warm, daar voel ik mijn eigen altijd wel goed bij. Het was vandaag je eigen tempo zoeken en hopen dat je niet lek reed, want er zat heel wat steenslag in de grond.”

Ook een valpartij was geen aanrader, weet Van Kessel: “Als je viel, kwam je in het koude water terecht en werd je bevangen door de kou. Elke ronde zit je wel een keer of drie dicht bij een valpartij, dat hoort er nu eenmaal bij als je vooraan op de limiet koerst.”