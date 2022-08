Cordon-Ragot prijst gediskwalificeerde Vos: “Ze besefte als eerste dat een regel een regel is”

Audrey Cordon-Ragot kwam zondag als tweede over de streep in de Postnord Vårgårda WestSweden RR, maar mag zich toch de winnares van de Zweedse eendaagse noemen. Marianne Vos werd namelijk gediskwalificeerd omdat ze tijdens de wedstrijd een onreglementaire positie op de fiets had aangenomen. “Eerlijk gezegd heb ik gemengde gevoelens”, zegt Cordon-Ragot op de site van haar ploeg Trek-Segafredo.

Vos waande zich na afloop van de wedstrijd enkele minuten de winnares, totdat ze te horen kreeg dat ze uit de uitslag geschrapt zou worden. De reden: de Nederlandse had enkele seconden in de puppy paws-houding gereden. Deze houding, waarbij de renner of renster in kwestie nonchalant de polsen of onderarmen op het stuur legt, is volgens het UCI-regelement niet meer toegestaan. Omdat Cordon-Ragot achter Vos tweede was geworden, mocht de Franse kampioene de hoogste trede van het podium beklimmen.

Voor de 32-jarige renster van Trek-Segafredo voelde dat dubbel, vertelt ze. “Ik ben superblij met de wedstrijd die ik gereden heb, supertrots op de prestatie van mijn ploeggenoten. We hebben ons kracht laten zien met geweldig teamwork en het was mijn rol om het enorme werk af te ronden. Dat was voor mij het belangrijkste ding dat deze wedstrijd gebeurd is en wat ik er van zal onthouden.”

“Regels zijn regels”

“Aan de andere kant is het een vreemde situatie”, vervolgt ze. “Na de streep was ik blij met mijn tweede plek, en ik ben er nog steeds trots op. Ik had geen spijt, want ik was verslagen door de sterkste renster in het peloton op het moment. Ik schaamde me zeker niet om tweede te zijn. Maar toen vertelden ze me dat ik de winnares was en mijn naam op het palmares zou staan. Chapeau voor Marianne, die als eerste besefte dat een regel een regel is en de sanctie accepteerde.” In haar eigen reactie, verwoordde Vos het overigens ook letterlijk zo: ”Regels zijn regels.”

Uiteindelijk overheerst bij Cordon-Ragot het goede gevoel, al heeft dat niet zozeer met haar zege te maken. “Deze dag, met mijn goede prestatie en de overwinning – ook al was het onverwacht -, is een goede beloning voor de inspanningen en opofferingen die ik sinds het begin van het jaar gedaan heb. Winnen of niet winnen, ik voel dat vandaag een dag is om van te genieten. Ik ben niet trots en blij omdat ik won, maar omdat ik en het team sterk reden.”