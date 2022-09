Corbin Strong zegeviert in openingsrit Tour of Britain op slotklim, Pidcock vijfde

Corbin Strong heeft de eerste etappe van de Tour of Britain gewonnen. De renner van Israel-Premier Tech won in het Glenshee Ski Centre, waar de aankomst lag. Omar Fraile en Anders Halland Johannessen eindigden mee op het podium. Tom Pidcock werd vijfde.

De eerste etappe van de Tour of Britain begon in Schotland. De renners vertrokken in de voormiddag in Aberdeen, een stad in het noordoosten van Schotland. Wat volgde was een 181,3 kilometer lange etappe met op het einde de klim naar het Glenshee Ski Centre. Onderweg moesten met Bennachie Forest, Lord’s Throat en Suie Hill drie korte heuvels bedwongen worden.

Al snel na de officiële start werd er een kopgroep van vijf gevormd. Matthew Gibson, Stephen Bassett (beiden Human Powered Health), Jacob Scott, Matthew Teggart (Wiv SunGod) en Martin Urianstad (Uno-X). Met Gibson en Scott zaten er twee thuisrijders in de vroege vlucht. Het vijftal kreeg een goede twee minuten voorsprong van het peloton, maar ver wegrijden deden ze nooit.

Vluchters houden het lang vol

De renners kregen in Schotland te maken met ontzettend slecht weer. Het regende de hele dag door, waardoor de regenjasjes nooit naar de ploegleiders konden gebracht worden. Het peloton had in de eerste rit geen haast om de vijf vluchters in te rekenen. Ze reden geleidelijk aan het gat dicht, maar de vluchters sputterden lang tegen.

Het meeste kopwerk in het peloton kwam van de renners van INEOS Grenadiers en Israel-Premier Tech, die met respectievelijk Tom Pidcock en Michael Woods een favoriet hadden voor de eindzege. Ze hadden duidelijk geen haast, de koplopers begonnen met een voorsprong van een goede minuut aan de slotklim. Het waren de mannen van Team DSM die voor een flinke tempoversnelling zorgden, waardoor de vluchters gegrepen werden.

Sheffield met lead-out voor Fraile

Op anderhalve kilometer van de streep nam de afscheidnemende Richie Porte de kop in het peloton. De Australiër reed een hoog tempo, waardoor het peloton op een lint werd getrokken. Thuisrijder Pidcock zat echter niet in het treintje van de mannen van Team DSM, het was Omar Fraile die het moest gaan afmaken in de openingsrit van de Tour of Britain.

Magnus Sheffield trok de sprint goed aan voor Spanjaard Fraile, die als eerste zijn sprint aanzette. Fraile leek op weg te zijn naar de overwinning, maar in de laatste meters kwam Nieuw-Zeelander Corbin Strong op en over Fraile. Overwinning voor Strong dus. Fraile kwam als tweede over de streep, Anders Halland Johannessen als derde. Pidcock schoof in de slotkilometer nog goed op en sprintte uiteindelijk naar plaats vijf.