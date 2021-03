Coppi e Bartali: Jonas Vingegaard wint in Sogliano al Rubicone

Jonas Vingegaard heeft de tweede etappe van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali achter zijn naam gezet. In Sogliano al Rubicone wist de Deen van Jumbo-Visma Iván Ramiro Sosa voor te blijven in een sprint bergop. Dankzij zijn zege is Vingegaard ook de nieuwe leider.

Met Mark Cavendish als opvallende drager van de leiderstrui koerste het peloton van badplaats Riccione naar het dorp Sogliano al Rubicone, aan de oostkant van de Apennijnen. Daar was een plaatselijke ronde van 23,6 kilometer uitgetekend die viermaal moest worden afgelegd, met elke keer de klim naar de aankomstplaats aan het eind. Ook vorig seizoen stond deze etappe op het programma en versloeg Andrea Bagioli Jhonatan Narváez en Nicola Conci in de sprint bergop.

Zes vluchters rijden al vroeg weg

Even voor half twaalf werd in Riccione het startsein gegeven voor deze tweede etappe en al na luttele kilometers kwam de vroege vlucht tot stand. De Italianen Lorenzo Visintainer, Francesco Carollo en Mattia Petrucci hadden de handen ineengeslagen met de Hongaar Márton Dina, de Spanjaard Xabier Azparren en Emil Dima uit Roemenië. Hun voorsprong werd tot aan de lokale ronden rond Sogliano al Rubicone rond de drie à vier minuten gehouden.

Eenmaal op de plaatselijke omloop begon het verschil tussen de kopgroep en het peloton terug te lopen, mede door het werk van Deceuninck-Quick-Step, de ploeg van leider Cavendish, en Israel Start-Up Nation, dat op de openingsdag de ploegentijdrit had gewonnen. Na de tweede passage van de finish lieten ProTour-renners Dina en Azparren hun medevluchters uit het continentale circuit achter en gingen zij, met 3:40 minuten voorsprong, samen verder.

Dina en Azparren wisten hun voorsprong aanvankelijk op te rekken tot over de vier minuten, maar dan schoot het peloton in gang. Bij de derde passage van de streep bedroeg het verschil minder dan drie minuten. Op de voorlaatste klim naar Sogliano al Rubicone loste Azparren dan bij Dina, maar de Hongaarse renner van EOLO-Kometa streed een ongelijke strijd tegen het peloton dat al tot op twintig seconden was genaderd. En net na de top was de vroege vlucht voorbij.

Mauri Vansevenant toont zich

Alles kwam aan op de slotronde. Eerst probeerde Antonio Tiberi, in 2019 juniorenwereldkampioen tijdrijden, weg te rijden, maar de poging van de Italiaan had geen succes. Mauri Vansevenant en Juan Ayuso waren met nog negen kilometer te gaan de volgende aanvallers en zij pakten 25 tellen op hun achtervolgers. Toch kwam alles weer samen. Aan de streep wist Jonas Vingegaard in de sprint bergop Iván Ramiro Sosa voor te blijven in de sprint bergop.