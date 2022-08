Contractverlenging voor Mattias Skjelmose bij Trek-Segafredo: “Zag mezelf nergens anders”

Mattias Skjelmose heeft zijn contract verlengd tot en met 2024 bij Trek-Segafredo. De 21-jarige Deense renner is bezig aan een sterk seizoen in het tenue van de Amerikaanse ploeg en ziet dat nu beloond worden met een contractverlenging. “Ik zie mezelf in de toekomst nog meedoen aan grote rondes.”

Op de ploegsite van Trek-Segafredo wordt Skjelmose beschreven als ‘een sterke klimmer met een snelle wendbaarheid, ondersteund door een solide vermogen tegen de klok’. Dat heeft de Deen onlangs nog eens bewezen in de Tour de l’Ain, waar hij tweede werd in het eindklassement.

Met een contractverlenging tot en met 2024 blijft Skjelmose wat langer bij de Amerikaanse ploeg, waar hij vanaf 1 augustus 2020 deel van uitmaakt. “Ik zag mezelf nergens anders verder gaan. Het team heeft al veel vertrouwen in me getoond en ik wil dat vertrouwen echt teruggeven door mijn contract te verlengen. Ik denk niet dat ik in een ander team zo goed zou kunnen presteren, en ik verwacht ook niet dat ik elders dezelfde kansen krijg.”

Mindere Giro d’Italia

Dit seizoen maakte de 21-jarige renner zijn debuut in een grote ronde. Skjelmose kwam in actie in de Giro, maar reed een anonieme etappekoers. “Ik zie mezelf in de toekomst nog steeds meedoen aan grote rondes. Ik had niet de beste start in de Giro, maar dat is niet erg want ik kan me van daaruit alleen maar verbeteren. Hopelijk kan ik in de toekomst wat overwinningen pakken. Ik ben er nu al vaak dichtbij geweest en ik wil de ploeg laten zien dat ik ook een winnaar ben.”

Tot slot heeft Skjelmose op de ploegsite nog een aantal mooie woorden over zijn ploegmaat en landgenoot Mads Pedersen. “Ik zie Mads als een enorme inspiratie, zowel als persoon en als fietser. Ik wil echt uitgroeien tot een leider zoals hij is. Voor hem gaat het allemaal vanzelf, ik probeer echt van hem te leren als we samen koersen.”