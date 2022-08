Contract Zdenek Stybar wordt niet verlengd: “Wil nog wel blijven koersen”

Zdenek Stybar behaalde zondag in de Tour of Leuven-Memorial Jef Scherens zijn eerste top-tienklassering van het seizoen. De Tsjech kon zijn tweede plaats goed gebruiken, want hij moet op zoek naar een nieuwe ploeg. Na afloop van de wedstrijd tekende Het Nieuwsblad uit Stybars mond op dat hij niet langer mag blijven bij Quick-Step Alpha Vinyl.

“Ik heb te horen gekregen dat ik niet mag bijtekenen”, zei de 36-jarige renner, die sinds 2011 voor de ploeg van Patrick Lefevere rijdt. “Ik wil alleszins nog blijven koersen omdat het de twee voorbije jaren gewoon niet goed genoeg was. Of er interesse is? Dat is een vraagteken gezien mijn leeftijd en de gezondheidsproblemen (Stybar kampte in 2021 met hartproblemen, red.) die ik heb gehad. In die zin is deze tweede plaats niet onbelangrijk.”

Is het voor Stybar een optie om weer meer te gaan veldrijden? “Ik ga het seizoen afsluiten met maximum veertig koersdagen op de teller, dat is te weinig. Daarom wil ik volgende winter toch weer meer crossen rijden. Toch blijft de weg mijn hoofddoel omdat ik daar nog enkele doelen niet heb bereikt. Maar als er zich straks geen ploeg aandient, dan is dat ook maar zo.”