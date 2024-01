maandag 8 januari 2024 om 11:20

Contract Floortje Mackaij bij Movistar opengebroken en verlengd tot eind 2026

Floortje Mackaij blijft tot tenminste eind 2026 bij Movistar. De Nederlandse renster had nog een contract tot het einde van dit seizoen, maar deze verbintenis is opengebroken en met twee jaar verlengd. Dat meldt Movistar op sociale media.

“Het maakt me heel bij om bij te tekenen tot eind 2026”, zegt Mackaij in een reactie. “Ik wil me nog steeds ontwikkelen. Het is al tien jaar geleden dat ik mijn WorldTour-carrière begon. Ik wil het beste uit mezelf halen in de voorjaarsklassiekers, meedoen in de finales, in het slechte weer. Daar begon het allemaal voor mij een decennium geleden. Maar daarna zijn er ook nog wat mooie doelen in de rittenkoersen die volgen. Ik wil beter worden en met hoe hier gewerkt wordt, heb ik het gevoel dat dit daar de juiste plek voor is.”

Voor Mackaij was 2023 haar eerste seizoen bij Movistar. Eerder kwam ze jarenlang uit voor de ploeg van Iwan Spekenbrink, waar ze haar carrière in 2013 als stagiair begon. Haar grootste overwinning is nog altijd Gent-Wevelgem in 2015. Vier jaar later, in 2019, werd ze ook nog tweede in Luik-Bastenaken-Luik.

Bij haar debuut in Spaanse dienst, in februari 2023, won Mackaij meteen de Vuelta CV Feminas. Het zou haar enige zege van het seizoen blijven, maar in het voorjaar liet ze nog wel ereplaatsen noteren in onder meer Strade Bianche Donne (tiende) en Dwars door Vlaanderen (zesde). In het najaar bleven de korte uitslagen uit.

Olivia Baril

Movistar maakte niet alleen bekend dat Mackaij heeft bijgetekend bij Movistar, maar presenteerde ook Olivia Baril als nieuwe renster. Zij heeft eveneens een contract getekend tot eind 2026. De 26-jarige Canadese, die overkomt van UAE Team ADQ, wist vorig jaar twee koersen te winnen: de Gran Premio Ciudad de Eibar en de slotrit van de Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche. Ook was ze vierde in de Ronde van Baskenland voor vrouwen.