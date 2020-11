Continentale ploeg van Hincapie houdt op te bestaan

Hincapie-Leomo keert volgend jaar niet terug in het wielerpeloton. Het ontbreekt de continentale ploeg aan de vereiste middelen om door te gaan. Zo komt na acht seizoenen een einde aan het opleidingsteam dat mede werd ontwikkeld door voormalig wielerprof George Hincapie.

De ploeg zag in 2012 het levenslicht als opleidingsteam van BMC. Hincapie Sportswear, dat door George Hincapie en zijn broer Rich wordt gerund, was een van de sponsors van het eerste uur. In de jaren daarna was het team een vaste waarde in het continentale circuit en in 2018 acteerde het team ook een jaar op pro-continentaal niveau. Onder andere Joey Rosskopf, Toms Skujiņš, Travis McCabe, Dion Smith en Fabien Lienhard reden er.

Maar als gevolg van het coronavirus kwam Hincapie-Leomo dit jaar niet aan koersen toe. Tot deze week werd ingezet op 2021, maar het ontbreekt de ploeg aan de middelen om het programma af te werken dat zij voor ogen heeft. Teammanager Thomas Craven liet aan Cyclingnews weten dat het moeilijk was om sponsors te vinden in de Verenigde Staten, waar dit seizoen geen enkel event voor profrenners werd gehouden.

Juniorenteam

Volgens Rich Hincapie wordt het opleidingsprogramma voortgezet als klein juniorenteam in de hoop dat het binnen een paar jaar, als de situatie in de wereld weer tot rust is gekomen, weer kan groeien. “We zijn begonnen als opleidingsteam van BMC en hebben het jarenlang volgehouden. Ook boekten we een aantal mooie successen. Ik ben trots op wat we hebben opgebouwd en ik denk dat we daar weer op kunnen voortbouwen.”