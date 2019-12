Contador over tactiek Jumbo-Visma: “Met drie kopmannen naar de Tour” vrijdag 20 december 2019 om 10:49

Jumbo-Visma zal vandaag tijdens de teampresentatie in Amsterdam bekend maken welke kopmannen het uitspeelt in de drie grote rondes. Alberto Contador hoopt dat de Nederlandse ploeg vol inzet op de Tour de France. “Het is een risico, maar ik zou met de drie kopmannen starten”, zo vertelt hij in gesprek met Nusport.

Contador doelt natuurlijk op Primož Roglič, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk. “Op die manier hebben ze de grootste kans om te winnen. Jumbo-Visma is met zijn drie kopmannen het enige team dat echt met Team Ineos kan strijden”, aldus de meervoudig winnaar van de Tour, Giro d’Italia en Vuelta a España.

De oud-renner van onder meer Astana, Tinkoff en Trek-Segafredo ziet echter ook het gevaar. “Het is niet makkelijk om met een trio toprenners te starten, maar het is aan de ploegleiding om ervoor te zorgen dat het geen problemen oplevert. Dat betekent dat je duidelijke afspraken moet maken en die ook duidelijk moet communiceren.”

Duidelijkheid

“Voor de Tour moet het bij iedereen duidelijk zijn wie de kopman is: dan kan het werken met drie wereldtoppers”, aldus Contador. Het Spaanse Movistar liet de voorbije jaren echter zien dat het niet evident is om met drie toppers (Alejandro Valverde, Nairo Quintana en Mikel Landa, red.) aan de start te staan.

Jumbo-Visma liet enkele dagen geleden al weten dat Steven Kruijswijk in de Vuelta a España zal worden uitgespeeld als kopman. Het is dus maar de vraag of de 32-jarige klimmer volgend jaar aan de start zal staan van de Ronde van Frankrijk. De Nederlandse formatie geeft later vandaag een antwoord op die vraag, tijdens de teampresentatie in Amsterdam.

De ploegenpresentatie van Jumbo-Visma begint om 13.00 uur. De teamvoorstelling is vanmiddag live te volgen via de WielerFlits-liveblog, terwijl we ook aanwezig zijn in Amsterdam voor het laatste nieuws en exclusieve content.