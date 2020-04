Contador gelooft in vijfde Tourzege van Chris Froome: “Uitstel in zijn voordeel” maandag 27 april 2020 om 18:36

“Het uitstel van de Tour de France naar eind augustus speelt in het voordeel van Chris Froome. Zijn revalidatie zal volledig voltooid zijn én zijn honger enorm. Ja, volgens mij is hij in staat om een vijfde Tourzege te pakken.” Dat vertelt Alberto Contador in een interview aan Cyclingnews.

Als – we spreken met twee woorden- er deze zomer gekoerst wordt, dan begint de Tour de France op 29 augustus, twee maanden later dan oorspronkelijk gepland. Alberto Contador is ervan overtuigd dat viervoudig winnaar Chris Froom zal profiteren van die vertraging.

“De verandering van de data zal in het voordeel zijn van renners die mentaal het sterkst zijn”, vertelt Contador aan Cyclingnews. “Het zal helemaal niet gemakkelijk zijn voor rijders om tot aan de herstart van het seizoen volledig op het goede spoor te blijven.” Voor Contador gaat het om veel meer dan om een puur fysieke uitdaging.

Mentaal

“Tijdens deze koersloze periode moet je professioneel blijven en vooral dat leven leiden van een prof. Dat betekent vasthouden aan het dieet, trainen en op op alle kleine details letten. Dat wordt een zwaar proces en het betekent concreet dat degenen die mentaal het sterkst zijn, er het meeste baat bij zullen hebben.”

Wat betreft Chris Froome ziet Contador nog meer voordelen: “Dit uitstel past hem heel erg. Tegen dat er weer gekoerst wordt, begint iedereen opnieuw op dezelfde voet wanneer we over fysieke paraatheid praten. Tegen augustus zal Froome zijn revalidatie helemaal voltooid hebben en alle verloren tijd ingehaald hebben. Bovendien zal hij zeer hongerig naar een vijfde Tourzege zijn. Hij wil zo graag bewijzen dat hij nog steeds dezelfde renners is als vóór zijn ongeval in de Dauphiné van 2019. Alleen maar pluspunten”, besluit de Spanjaard.