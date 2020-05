Contador: “Bernal zal ooit de dubbel Giro-Tour winnen” vrijdag 29 mei 2020 om 08:47

Marco Pantani is de laatste renner die in één seizoen de Giro d’Italia en Tour de France wist te winnen, inmiddels meer dan twintig jaar geleden. Alberto Contador weet uit eigen ervaring hoe lastig het is om dit huzarenstukje te herhalen, maar heeft een rotsvast vertrouwen in een Colombiaan.

“Ik denk dat Egan Bernal in de voetsporen van Pantani zal treden en ooit de dubbel zal winnen”, zo vertelt de Spanjaard in gesprek met La Gazzetta dello Sport. Contador probeerde in het verleden zelf ook de Giro en Tour te winnen in één seizoen, maar wist in de Franse ronde nooit zijn gebruikelijke niveau te halen. “Het is echter niet onmogelijk.”

“Het is wel belangrijk om deel uit te maken van een sterke ploeg”, aldus Contador, die vijf jaar geleden ook een gooi deed naar de magische dubbel. De aanvalslustige klimmer won de Ronde van Italië, maar kwam in de Tour niet verder dan een vijfde plek in het eindklassement. “Je moet in de Giro niet teveel energie verspillen.”

Team Ineos en Jumbo-Visma

“Ik moest het toen opnemen tegen een hele sterke Astana-ploeg, aangevoerd door Fabio Aru en Mikel Landa. Ik zat telkens alleen op het moment dat zij aanvielen, waardoor ik onnodig veel energie moest verspillen. Ik betaalde vervolgens de rekening in de Tour.” Contador kijkt dan ook naar Team Ineos en Jumbo-Visma.

“Deze ploegen zijn sterk genoeg om het te doen, al moet je ook rekening houden met de interesses van de verschillende kopmannen. Miguel Induraín, Marco Pantani en Lance Armstrong waren duidelijke leiders, Team Ineos heeft tegenwoordig drie potentiële Tourwinnaars in huis met Bernal, Geraint Thomas en Chris Froome.”