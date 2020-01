Contador adviseert Tourorganisatie: “Zoek steilere beklimmingen op” donderdag 16 januari 2020 om 16:01

Alberto Contador ziet al jaren Team Ineos domineren in de Ronde van Frankrijk, maar de tweevoudig Tourwinnaar heeft wel een idee om de spektakelwaarde te vergroten. “Het is zaak om steilere beklimmingen op te zoeken. Dan krijg je een individuele strijd tussen de beste renners”, zo pleit hij in een interview met ProCycling.

Contador kijkt vooral naar de Giro d’Italia en de Vuelta a España, waar renners te maken krijgen met loodzware beklimmingen als de Mortirolo, Monte Zoncolan en de Alto de l’Angliru. “Hoe hoger het stijgingspercentage, hoe groter de kans is op een strijd van man tegen man. De Giro en Vuelta hebben bewezen dat het werkt.”

De wielerliefhebber ziet al jaren Team Ineos (vroeger Team Sky) domineren in de Tour. De Britse sterrenformatie won zeven van de laatste acht edities van de Franse rittenkoers. “Het is gewoon heel erg lastig om het verschil te maken, als je één ploeg hebt die zoveel beter is. Team Ineos laat zomaar acht goede renners thuis.”

En dus pleit Contador voor nog zwaardere beklimmingen met hogere stijgingspercentages. “Bij lagere percentages gaat het meer om de sterkte van de beste ploeg.”