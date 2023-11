maandag 20 november 2023 om 09:38

Compacte Nederlandse selectie reist af naar Wereldbeker Dublin

De KNWU reist met een compacte selectie af naar de Wereldbeker in Dublin, Ierland. Bondscoach Gerben de Knegt heeft in totaal twintig renners geselecteerd in de vijf leeftijdscategorieën. Bij de elite mannen ontbreken onder meer Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis, terwijl bij de elite vrouwen Puck Pieterse en Annemarie Worst ontbreken in de ploeg.

Volgens De Knegt heeft de keuze voor de beperkte selectie ook te maken met het kostenplaatje. “Ik vind dat we als veldritland onze verantwoordelijkheid moeten nemen door wel met beloften, junioren en een junior-vrouw van start te gaan in Dublin. Maar dan kies ik wel voor jonge sporters die daar sportief iets te zoeken hebben en voor wie dit goed in de opbouw van hun winter past”, zegt de bondscoach. “Wat ook een rol speelt: bij de beloften en junioren tellen maar vier van de zes wereldbekers mee voor het eindklassement.”

Dat er andere afwezigen zijn, snapt De Knegt. “Soms past een trainingsmoment beter in de indeling van de winter van een coureur, een ander weegt de verplaatsing mee in de belasting van zo’n weekend. Met Puck Pieterse hebben we een sporter in huis die straks ook weer MTB-ambities heeft. Voor mij is het logisch dat sporters dit soort afwegingen maken”, vertelt hij.

De Wereldbeker Dublin wordt op zondag 26 november verreden.

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Dublin (26 november)

Elite mannen

Pim Ronhaar

Ryan Kamp

Corné van Kessel

Elite vrouwen

Ceylin del Carmen Alvarado

Inge van der Heijden

Lucinda Brand

Denise Betsema

Manon Bakker

Aniek van Alphen

Leonie Bentveld

Lauren Molengraaf

Femke Gort

Beloften mannen

Tibor del Grosso

David Haverdings

Danny van Lierop

Bailey Groenendaal

Guus van den Eijnden

Junioren mannen

Senna Remijn

Keije Solen

Junioren vrouwen

Puck Langenbarg