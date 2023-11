donderdag 30 november 2023 om 12:05

Colombiaanse wielrenner Marco Tulio Suesca test positief op EPO

Marco Tulio Suesca moet vrezen voor een jarenlange schorsing. De 29-jarige Colombiaan testte in september bij een out-of-competition-controle positief op EPO. Suesca is voorlopig geschorst door het Colombiaans anti-doping tribunaal.

Suesca is door zijn ploeg Movistar-Best PC al aan de kant gezet en is nu in afwachting van de B-staal en een definitief verdict van de betrokken anti-doping instanties. De klimmer testte voor aanvang van de Vuelta de Boyacá positief, maar ging nog wel gewoon van start in deze ronde. Suesca was er zelfs succesvol met ritwinst en won in daaropvolgende Vuelta al Eduador tevens een etappe.

De Colombiaan wist in zijn wielerloopbaan nooit de stap te maken naar de profs, maar was de voorbije jaren wel een van de betere wielrenners in het Zuid- en Midden-Amerikaanse circuit. Zo won hij vorig jaar de Vuelta a Costa Rica en was hij vijfde in de hoog aangeschreven Vuelta a Colombia. Dit jaar was hij onder meer negende in diezelfde Ronde van Colombia en was hij dus succesvol in de Vuelta de Boyacá en Vuelta a Ecuador.

Marco Tulio Suesca gana la segunda etapa del clásico club deportivo Boyacá, entre Tunja – Moniquira – Tunja. Julian Cardona continúa como líder.

Foto @andersonbonilla01 pic.twitter.com/nrMjJUKmCG — Ciclismo en Línea (@ciclismoenlinea) May 27, 2023

De voorlopig geschorste Suesca kwam sinds december 2022 uit voor de continentale formatie Movistar-Best PC. Daarvoor reed hij in dienst van clubploeg Equipe Continental Orgullo Paisa. Zeven jaar geleden, in 2016, was hij ook nog even stagiair bij de inmiddels verdwenen formatie Manzana Postobon. Hij reed toen enkele Europese wielerkoersen met de Klasika Primavera, Vuelta a Castilla y Leon en de Ronde van Asturië.