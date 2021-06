Colombiaans project UAE Emirates stopt na dopinggeval

UAE Emirates heeft een punt gezet achter het Colombiaanse satellietteam voor beloftenrenners. Dit vanwege een positief dopinggeval van de 20-jarige Esteban Toro Zuluaga. Hij werd bij een out-of-competitioncontrole betrapt op het gebruik van EPO.

Door zijn positieve dopingtest, die plaatsvond voor 2021 toen hij nog niet in dienst was van UAE Team Colombia, is Zuluaga ontslagen door de ploeg. De jonge Colombiaan heeft nog wel het recht op de B-staal, maar daar wordt niet op gewacht. De Colombiaanse ploeg, die nauw samenwerkt met met de nationale wielerbond en het Ministerie van Sport, trekt vanwege het zero tolerance-beleid de stekker uit het project.

In 2019 werd de opleidingsploeg in het leven geroepen. De WorldTour-ploeg gaf aan dat UAE Colombia volledig los stond op bestuurlijk gebied, maar dat het team uit de Verenigde Arabische Emiraten wel ondersteuning bieden op financieel vlak, op medisch gebied en om dopinggevallen tegen te gaan.

