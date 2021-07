Colombiaans kampioen Aristóbulo Cala geschorst na positieve dopingtest

Aristóbulo Cala is voorlopig geschorst na een positieve test op anabole middelen. Vorige maand won de 31-jarige renner nog het Colombiaans kampioenschap op de weg.

Cala is op woensdag 14 april bij een ‘out of competition’ controle positief getest op androgene anabole steroïden, een middel dat de spiergroei versterkt. Twee dagen later begon de Vuelta a Colombia, waar de renner na tien dagen naar de derde plaats in het eindklassement reed. Twee maanden later werd hij in Pereira Colombiaans kampioen op de weg.

De voorlopige schorsing van Cala is ingegaan op dinsdag 6 juli.