Colby Simmons en Darren van Bekkum verlengen bij opleidingsploeg Jumbo-Visma

Colby Simmons en Darren van Bekkum hebben hun verbintenis met het Jumbo-Visma Development Team met een jaar verlengd. De twee renners krijgen zo de kans om zich nog verder te ontwikkelen.

De 21-jarige Van Bekkum komt al drie jaar uit voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma en maakte in die periode volgens de ploeg een gestage groei door. “Hij laat nog telkens interessante dingen zien”, laat Head of Development Robbert de Groot weten in een persbericht. “Elk jaar zet hij stappen vooruit. Daarnaast is hij inmiddels een van de cultuurbewakers van het team. We zijn benieuwd naar de stappen die hij volgend jaar weer zal zetten.”

De derdejaars belofte, dit jaar derde in de Trofej Umag en de Istrian Spring Trophy, is opgetogen met zijn verlengde verblijf. “Voor mij voelt het nog altijd heel bijzonder om voor deze ploeg te rijden. Uit de stappen die ik de afgelopen jaren heb gezet, blijkt duidelijk dat dit voor mij de beste omgeving is om me verder te ontwikkelen. Ik ben daar heel trots op en zit hier supergoed op mijn plaats. Hopelijk kan ik na volgend jaar de stap naar de profs zetten.”

Ook de Amerikaan Simmons (19) blijft een jaar langer bij het Jumbo-Visma Development Team. “We zien zijn potentieel”, zegt De Groot. “Hij heeft een goede trainings- en wedstrijdmentaliteit en een positieve persoonlijkheid. Maar hij heeft ook nog een extra jaar bij de beloften nodig. We gaan dat jaar samen met hem optimaal benutten.” Simmons reed dit jaar al naar elf top 10-noteringen: zo was hij zesde in Le Tour de Bretagne en negende in de U23-versie van Parijs-Roubaix.

“Ik heb het gevoel dat ik me goed heb ontwikkeld binnen het team”, aldus de jongere broer van Trek-Segafredo-prof Quinn Simmons. “Ik voel me goed in de ploeg en dat uit zich ook tijdens de wedstrijden. Ik kan nog stappen zetten op tactisch vlak en ik ben ervan overtuigd dat de ploeg me daarbij kan helpen. Een jaar langer blijven was dan ook geen moeilijke keuze, toen die mogelijkheid zich voordeed.”