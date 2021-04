Colbrelli na tweede plek: “Na morgen wil ik het weer proberen”

Sonny Colbrelli greep in de eerste etappe van de Ronde van Romandië naast zijn eerste zege in de Zwitserse rittenkoers. In Martigny moest hij tegen Peter Sagan het onderspit delven in de sprint van een uitgedund peloton.

Colbrelli werd in de laatste twee kilometer door zijn ploeg Bahrain Victorious naar voren geloodst, waarna de Italiaanse sprinter het in de laatste driehonderd meter moest afmaken. Sagan sprong echter op zijn wiel en ging met meer snelheid naar de aankomst, waardoor hij de overwinning kon pakken.

“Vandaag heeft de ploeg zich geweldig ingespannen”, blikte Colbrelli terug op de etappe. “In de finale en daarvoor werd ik uitstekend ondersteund. Jan Tratnik deed een voortreffelijke lead-out. Met nog driehonderd meter te gaan ging ik de sprint aan, maar Sagan volgde me. Na morgen wil ik het weer proberen, want dan heb ik weer een goede kans.”