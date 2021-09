Colbrelli is de nieuwe Europees kampioen: “Voelde mij aan het begin niet goed”

Sonny Colbrelli kan zijn geluk niet op na zijn overwinning op het EK wielrennen in ‘zijn’ Trentino. De coureur van Bahrain Victorious was de grote favoriet en maakte die rol waar, al deed hij dat na een loodzware koers die vroeg ontbrandde. “Dit is geweldig”, jubelt hij na afloop.

“Het is fantastisch”, lacht Colbrelli. “Maar aan het begin voelde ik mij niet goed. Het was erg zwaar. Gelukkig hadden we een superploeg en had ik in de finale een een super-Matteo Trentin bij mij. Ik wist op de laatste klim Remco Evenepoel te volgen, al had ik het heel erg lastig om hem te volgen. Maar ik ben heel blij met deze overwinning. En het is dubbel zo mooi, omdat het ook nog eens in Italië is.”

Colbrelli rekende na een spectaculaire koers af met Evenepoel. De twee ontsnapten in de voorlaatste ronde in Trento uit een elitegroep van negen. Benoît Cosnefroy was er toen ook nog bij, maar de Fransman loste vroeg in de slotronde. Colbrelli haakte zijn wagonnetje aan bij Evenepoel, hield stand op de enige klim van de omloop en won vervolgens de sprint.