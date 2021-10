Colbrelli in extase na winst in Parijs-Roubaix: “Deze dag is legendarisch”

Sonny Colbrelli kon na afloop van zijn overwinning in Parijs-Roubaix zijn geluk niet op. Nadat hij over de streep kwam, schreeuwde de Italiaanse kopman van Bahrain Victorious het uit. Het zat tussen huilen en juichen in. “Het is ongelooflijk. Het is mijn eerste Parijs-Roubaix, en ik win. Ik weet het niet meer”, zegt hij.

“Ik ben echt heel blij. Deze dag is legendarisch, met al die regen vanaf de start en onze aanval met nog negentig kilometer te gaan, na Arenberg. Ik volgde daarna alleen maar Mathieu van der Poel in de finale. Ik reed uiteindelijk een supergoede sprint, en ben heel blij”, aldus Colbrelli, die in de finale overbleef met Mathieu van der Poel en Florian Vermeersch en de laaglanders allebei klopte in de sprint.

Pas in de slotfase kwamen Colbrelli en co vooraan. Gianni Moscon reed namelijk lange tijd solo aan kop. “Gianni ging vroeg aan. Hij is super sterk, maar was al 200 kilometer in de aanval. En daarachter werkten we goed samen”, legt hij uit. “In de sprint volgde ik vooral Van der Poel, maar die van Lotto Soudal (hij wist de naam van Vermeersch niet, red.) ging op 200 meter aan. Ik plaatste daarna op 25 meter voor de meet de jump voor de zege.”

“Dit is een droom die uitkomt. Mijn grootste droom is de Ronde van Vlaanderen, maar de tweede is Parijs-Roubaix. Het was super moeilijk vandaag, met de valpartijen, de stress en het positie kiezen…”, zucht Colbrelli, die eerder dit jaar ook al Europees kampioen werd. “Dit is mijn jaar. Ik ben echt heel blij.”