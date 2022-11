Col d’Èze weer scherprechter in Tour des Alpes-Maritimes et du Var

De organisatie van de Tour des Alpes-Maritimes et du Var (17-19 februari) heeft het parcours gepresenteerd voor de komende editie van de Franse ronde. De puncheurs komen volgend jaar aan hun trekken: zo is met de Col d’Èze een bekende scherprechter opgenomen in het parcours.

De openingsetappe van de Tour des Alpes-Maritimes et du Var speelt zich af tussen Saint-Raphaël en Ramatuelle, voert over vlakke wegen en lijkt te zijn uitgetekend voor de sprinters. In de tweede etappe, met aankomst in Antibes, is het al meer klimmen geblazen. De renners krijgen onder meer de dubbele beklimming van de Col de Testanier (5,4 km aan goed 5%) voor hun kiezen.

De beslissing zal vallen in de derde en laatste etappe van Villefrance-sur-Mer naar Vence, en dan vooral op de flanken van de Col d’Èze en Col de Châteauneuf. De Col d’Èze kennen we uiteraard ook als scherprechter in Parijs-Nice. De organisatie van de Tour des Alpes-Maritimes et du Var zal binnenkort de laatste parcoursdetails presenteren.

Dit jaar ging Nairo Quintana er met de eindoverwinning vandoor. De Colombiaanse klimmer wist in de lastige slotrit Tim Wellens uit de leiderstrui te fietsen en de eindzege veilig te stellen. Wellens moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats, Guillaume Martin werd derde in het eindklassement.

Parcours Tour des Alpes-Maritimes et du Var 2023 (17-19 februari)

17/02 – Etappe 1: Saint-Raphaël – Ramatuelle

18/02 – Etappe 2: Mandelieu – Antibes

19/02 – Etappe 3: Villefranche-sur-Mer – Vence