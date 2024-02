zondag 18 februari 2024 om 16:58

Benoît Cosnefroy slaat dubbelslag in heuvelachtige slotrit Tour des Alpes-Maritimes

De Tour des Alpes-Maritimes is zondag gewonnen door Benoît Cosnefroy. De Fransman van Decathlon AG2R La Mondiale was in de slotrit de snelste sprinter van een grote favorietengroep, die overbleef na de beklimming van de Montée de la Sine in volle finale. Aurélien Paret-Peintre, ploeggenoot van Cosnefroy, werd tweede in de rit en Vincenzo Albanese (Arkéa-B&B Hotels) derde. Door de bonificaties is Cosnefroy naast ritwinnaar ook eindwinnaar.

Na de sprintzege van Ethan Vernon, tegenwoordig uitkomend voor Israel-Premier Tech, op zaterdag, eindigde de Tour des Alpes-Maritimes vandaag met een heuveletappe. Een kopie van de slotrit van vorig jaar, toen Aurélien Paret-Peintre met de zege lopen na een aanval op de Montée de la Sine (4,2 km aan 4,5%), de laatste helling van de dag. Eerder in de rit zat ook al het nodige klimwerk, met onder meer de Col d’Eze al vroeg in de rit.

De kopgroep van de dag ontstond in twee schuifjes. Eerst reden Maxime Jarnet (Van Rysel-Roubaix), Noah Detalle (Bingoal WB) en Axel Narbonne Zuccarelli (Nice Métropole Côte d’Azur) weg, waarna Matteo Milan (Lidl-Trek Future Racing) en Melvin Crommelinck (Nice Métropole Côte d’Azur) de oversteek maakten.

Spannende finale

Groupama-FDJ liet de vijf niet te ver wegrijden en dichtte, samen met dsm-firmenich PostNL, het gat al ruim 70 kilometer voor de finish. Daarna volgden alleen nog de Carros (5,3 km aan 5,2%) en de slotklim van Montée de la Sine. Ewen Costiou trok in de pre-finale nog wel ten aanval, maar de Fransman werd op de slotklim gegrepen door een uitgedund peloton. Daaruit waren onder meer Jakob Fuglsang en Tobias Halland Johannessen weggevallen door een valpartij die ontstond vanwege geparkeerde auto’s langs de kant van de weg.

De overgebleven favorieten keken vooral naar elkaar in de finale en daardoor keken ze niet naar Costiou, die van een stil moment profiteerde en opnieuw wegreed. Ook deze poging van de Arkéa-B&B Hotels-renner strandde, waarna Kevin Vermaerke – niet voor het eerst – versnelde. Toen de Amerikaan werd ingerekend, koos zijn ploegmaat Romain Bardet de aanval, maar ook de kopman van dsm-firmenich PostNL bleef niet vooruit.

In de laatste kilometers, die nagenoeg vlak waren, draaide het uiteindelijk uit op een sprint van een grote favorietengroep. Echte sprinters waren niet meer present, waardoor de explosieve heuvelrenners zich mengden. De snelste? Benoît Cosnefroy, die aan de linkerkant van de weg de ruimte vond en met ruim verschil won. De bonificaties aan de finish leverden Cosnefroy ook de eindzege op, voor Albanese en Paret-Peintre.