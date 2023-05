Col de la Loze en Col du Mont-Cenis scherprechters in komende Tour de l’Avenir

De organisatie achter de Tour de l’Avenir heeft zijn rittenschema voor de eerstvolgende editie van de ronde uit de doeken gedaan. De renners beklimmen in de komende uitgave van de ‘mini-Tour de France’ onder meer de Col de la Loze en de Col du Mont Cenis, twee gevreesde beklimmingen in de Alpen.

De 59ste editie van de Tour de l’Avenir begint op zondag 20 augustus in Carnac, voor een 140 kilometer lange etappe naar La Gacilly. De etappe wordt door de organisatie bestempeld als vlak, al krijgen de renners onderweg wel 1.300 hoogtemeters voor de wielen geschoven. Op dag twee volgt de koers eenzelfde stramien op weg naar Chinon. In een rit van 189 kilometer mogen de coureurs zich opmaken voor een slordige 1.400 hoogtemeters.

In de derde etappe zullen de eerste serieuze verschillen ontstaan tussen de (klassements)renners, aangezien er een ploegentijdrit van 21 kilometer is uitgetekend van Issoudun naar Vatan. Na deze TTT volgen twee geaccidenteerde etappes naar respectievelijk Evaux-les-Bains en het meer van d’Aiguebelette. De klassementsrenners kunnen eventueel al iets ondernemen in deze ‘overgangsritten’, maar zullen hun kruit waarschijnlijk droog houden voor de bergen.

In de zesde etappe is het namelijk pas écht klimmen geblazen, en zal het kaf van het koren worden gescheiden. De finish van deze Alpenrit ligt namelijk op de flanken van de Col de la Loze. Dit is een bergpas in de Franse Alpen op een hoogte van 2.304 meter. In mei 2019 werd een geasfalteerde weg naar de col geopend. De Col de la Loze debuteerde in 2019 in de wielersport voor een klimtijdrit in de Ronde van de Toekomst en heeft inmiddels ook al zijn opwachting gemaakt in de Tour de France.

In de laatste ritten van de Tour de l’Avenir zal de strijd om de gele leiderstrui volledig ontbranden. Op zaterdag 26 augustus komen de renners twee keer in actie. Na een klimtijdrit van elf kilometer op de vroege ochtend, volgt er in de middag nog een korte maar wel loodzware bergetappe met finish op de Col du Mont Cenis, op ruim 2.000 meter hoogte. In de slotrit op zondag kan er – over een afstand van exact honderd kilometer – ook nog veel gebeuren op weg naar Sainte Foy Tarentaise.

De organisatie van de Tour de l’Avenir zoekt in augustus naar een opvolger van Cian Uijtdebroeks. De Belg was vorig jaar overduidelijk de beste klimmer in de Franse rittenkoers en bleef de Noor Johannes Staune-Mittet en de Duitser Michel Hessmann voor in het eindklassement.

Routeschema Tour de l’Avenir 2023 (20-27 augustus)

20/08 – Etappe 1: Carnac – La Gacilly (140 km)

21/08 – Etappe 2: Nozay – Chinon (189 km)

22/08 – Etappe 3: Issoudun – Vatan (21 km, TTT)

23/08 – Etappe 4: Aigurande – Evaux-les-Bains (149 km)

24/08 – Etappe 5: La Tour-de-Salvagny – Lac d’Aiguebelette (141 km)

25/08 – Etappe 6: Méribel – Col de la Loze (65 km)

26/08 – Etappe 7A: Montricher-Albanne – Les Karellis (11 km, ITT)

26/08 – Etappe 7B: Les Karellis – Val-Cenis Col du Mont-Cenis (70 km)

27/08 – Etappe 8: Val-Cenis – Sainte Foy Tarentaise (100 km)