maandag 6 november 2023 om 15:20

Ben Hermans en Kenny Elissonde laatste aanwinsten voor Cofidis

Ben Hermans en Kenny Elissonde zullen volgend jaar uitkomen voor Cofidis. De 37-jarige Belg komt over van Israel-Premier Tech en tekent voor één seizoen, de vijf jaar jongere Elissonde verlaat dan weer Lidl-Trek en heeft ook getekend tot eind 2024.

Ben Hermans maakte er eerder al geen geheim van dat hij Israel-Premier Tech zal verlaten aan het einde van het jaar. De ervaren coureur heeft er twee moeilijke jaren opzitten, waarin hij eerst last had van de gevolgen van long covid en vervolgens van een heup- en elleboogbreuk, opgelopen bij een valpartij in de voorbije Tour de Wallonie. Hermans liet dit seizoen echter ook weer veelbelovende dingen zien en zag het nog niet zitten om zijn koersfiets aan de wilgen te hangen.

“Ik heb nog veel ervaring die ik een ploeg kan bijbrengen. Ik snap dat veel ploegen twijfelen, omdat ik zo weinig heb gekoerst, maar ik kan je garanderen dat mijn resultaten op training en motivatie hoger zijn dan ooit. Hopelijk kan ik me zo nog verzekeren van een plekje in het peloton in 2024”, liet hij in oktober nog weten in gesprek met WielerFlits.

En zijn zoektocht naar een nieuwe werkgever heeft iets opgeleverd, aangezien hij nu onder de pannen is bij Cofidis. “Ik ben de ploeg enorm dankbaar voor deze nieuwe kans”, laat een blije Hermans weten in een perscommuniqué. “Ik heb in het verleden laten zien dat ik een complete renner ben. Ik wil me volledig wegcijferen voor mijn nieuwe ploeggenoten en – indien nodig – mijn eigen geluk beproeven. Ik wil de ambities van het team graag waarmaken.”

Kenny Elissonde is dus de andere aanwinst voor Cofidis. Na drie seizoenen bij Sky en vier seizoenen Lidl-Trek, keert de kleine klimmer weer terug op het Franse nest. Elissonde begon zijn carrière namelijk bij FDJ. “Ik ga deze nieuwe uitdaging graag aan. Ik ben een klimmer met een voorliefde voor etappekoersen. Ik kan niet wachten om op een nieuwe manier te werken. Ik heb tijdens mijn carrière al meerdere keren gesproken met Cédric (teammanager Cédric Vasseur, red.) en de renners binnen de ploeg.”

Gedaanteverwisseling

Met het aantrekken van Hermans en Elissonde is Cofidis klaar op de transfermarkt. De Franse formatie begint volgend jaar met exact dertig renners aan het nieuwe seizoen. Er zijn maar liefst twaalf nieuwkomers, met – naast Hermans en Elissonde – onder meer Aimé De Gendt, Alexis Gougeard, Gorka Izagirre en Ludovic Robeet. Twaalf coureurs zoeken dan weer andere oorden op of zetten een punt achter hun carrière. Dit is onder meer het geval voor Jelle Wallays, Max Walscheid en Wesley Kreder.