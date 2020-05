Cofidis-manager vraagt Franse bond om coulance dit najaar zondag 10 mei 2020 om 17:10

Cédric Vasseur uit zijn zorgen over het drukke najaarsprogramma op de nieuwe kalender. De algemeen manager van Cofidis heeft de UCI en de Franse bond gevraagd of zijn ploeg enkele Franse wedstrijden over kan slaan, om zo aan de start van alle WorldTour-koersen te kunnen staan. Wel zegt Vasseur tegen Cyclingnews blij te zijn met de nieuwe kalender.

“Het nieuws van de ASO over de data van de Tour de France zorgde voor een nieuwe start en nu heeft de UCI ons meer hoop gegeven met de herziene kalender”, vertelt Vasseur. “We zien dat ze alle grote wedstrijden op de kalender proberen te krijgen. In deze situatie begrijpen we allemaal dat het niet makkelijk is. We hopen dat de meeste koersen door kunnen gaan, maar het moet nog wel toegestaan worden door de nationale autoriteiten.”

Programma’s voor de kopmannen

“Toen de nieuwe kalender bekend werd, zijn alle renners geïnformeerd. Zij waren erg blij met het nieuws. We weten inmiddels ook dat het onmogelijk is om de Tour en de Giro te rijden”, stelt Vasseur. “Voor iemand als Guillaume Martin is het wel mogelijk om de Tour en de Vuelta te rijden. We moeten het nog hebben over de heuvelklassiekers, die daartussen vallen.”

Elia Viviani moet met de ploegleiding keuzes maken dit najaar. “Als we willen gaan voor de zege in Milaan-San Remo, dan is het duidelijk dat we in juli en juli hard moeten werken. Je kan in augustus niet zonder wedstrijdkilometers starten met de ambitie om te winnen. Ik weet ook niet zeker of je voor San Remo én de Tour kan gaan, en dan op hetzelfde niveau kan blijven voor twee of drie maanden”, vraagt de teammanager zich af.

‘WorldTour-koersen hebben prioriteit’

Cofidis weet dat er een flinke puzzel ligt, zeker in oktober. “We zullen met een team in de Giro zijn, in Parijs-Roubaix en dan hebben we nog een derde team in de Vuelta a España”, somt Vasseur op. Hij voorziet problemen in de planning met thuiswedstrijden in Frankrijk. Dit weekend wist WielerFlits te melden dat diverse teams van de Franse bond een kalendervoorstel hebben ontvangen.

“Het is onmogelijk om een vierde team ergens te hebben”, aldus de Cofidis-manager. “Drie is al lastig genoeg voor de renners en de staf. Normaal zijn we verplicht te starten in de WorldTour en in de Franse wedstrijden, maar in deze situatie vraag ik aan de UCI en de Franse bond om ons de kans te geven om te wisselen. Hopelijk is het dan mogelijk voor ons om nationale koersen over te slaan. Als we een keuze moeten maken, dan hebben de WorldTour-wedstrijden prioriteit.”