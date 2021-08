Cofidis legt smaakmaker Victor Lafay langer vast

Victor Lafay heeft zijn aflopende contract bij Cofidis tot en met 2023 verlengd. De Fransman staat al sinds 2018 onder contract bij de WorldTour-ploeg, maar heeft zich dit jaar ontpopt tot een van de smaakmakers. Zo won hij een rit in de Giro d’Italia, werd hij vierde in de Ronde van Valencia en ook derde in de Arctic Race of Norway.

“Ik ben heel trots op het vertrouwen van Cofidis”, laat de 25-jarige renner weten in een persbericht. “Ik ga er alles aan doen om dit vertrouwen waar te maken door de ploeg te helpen en mezelf te blijven ontwikkelen. Na mijn ritzege in de Giro ben ik een ander mens geworden; lichamelijk ben ik nu veel rijper. En ik weet dat ik nog niet de beste versie van mezelf ben. Elk jaar word ik beter en ik streef ernaar om zoveel mogelijk te winnen. Volgend seizoen is de Tour de France mijn grote doel en ik wil ik een rit winnen.”

Voor Cofidis is de verlenging goed nieuws, omdat het aankomend jaar kopmannen Christophe Laporte (Jumbo-Visma) en Elia Viviani (nog niet bekend) al ziet verkassen. “Hij is een Cofidis-product”, legt Cédric Vasseur uit. “Nu pas maakt hij zijn potentieel waar. Daarom willen we zijn opmars voortzetten door hem te laten proeven van de Tour de France.”