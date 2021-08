Cofidis kondigt komst Davide Cimolai aan

Cofidis heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Davide Cimolai. De sprinter van Israel Start-Up Nation tekende een tweejarig contract bij het WorldTeam van Cédric Vasseur.

Cimolai begon zijn carrière in 2010 bij Liquigas, waarna hij in 2012 verkaste naar Lampre-ISD. Bij die ploeg boekte hij zijn eerste successen. Zo won hij de Trofeo Laigueglia in 2015 en pakte hij etappezeges in Parijs-Nice en de Volta a Catalunya. In 2017 vertrok hij naar Groupama-FDJ, waar hij deel uitmaakte van de leadout-trein van Arnaud Démare. Nadat hij bij de Franse ploeg moest vertrekken, kwam hij in 2019 bij Israel Start-Up Nation terecht. In zijn eerste seizoen won hij twee etappes en het eindklassement in de Vuelta a Castilla y Leon en een rit in de Tour de Wallonie.

Dit jaar pakte Cimolai enkele ereplaatsen in de Giro d’Italia. Zo werd de Italiaanse sprinter twee keer tweede en een keer derde. Hij was er dus weliswaar al een aantal keer dichtbij, maar nog altijd wacht hij op zijn eerste etappezege in een grote ronde. Momenteel is hij met Israel Start-Up Nation actief in de Vuelta a España.