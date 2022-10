Cofidis heeft selectie rond na aantrekken Christophe Noppe

Cofidis heeft zijn selectie voor 2023 compleet na de komst van Christophe Noppe. De 27-jarige Belg verlaat na drie seizoenen Arkéa-Samsic en tekent voor twee seizoenen bij de ploeg van manager Cédric Vasseur.

Noppe staat te boek als een snelle man met een voorliefde voor de (voorjaars)klassiekers. De Belg is nog op zoek naar zijn eerste zege op professioneel niveau, maar verzamelde de voorbije jaren al wel de nodige ereplaatsen. Zo was hij dit jaar nog vierde in de Tour de Vendée, vijfde in de Memorial Rik Van Steenbergen en tiende in de Elfstedenronde in Brugge.

Noppe, geboren in Oudenaarde maar nu gevestigd in Ieper, zal bij zijn nieuwe ploeg voornamelijk in dienst rijden. “Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring uit te spelen in dienst van mijn ploeggenoten, zodat ze in staat zijn om hun klasse te etaleren en zo overwinningen kunnen boeken. Ik ben erg blij om me bij het team te voegen. Ik droomde er als kind al van om voor Cofidis uit te komen. Ik kan niet wachten om aan het avontuur te beginnen en mijn ploeggenoten te helpen in de klassiekers en etappekoersen.”

Teambaas Vasseur is ook blij met zijn laatste aanwinst voor komend seizoen. “We zijn erg blij met het feit dat we Christophe bij het team mogen verwelkomen. Hij zal ons veel bijbrengen op het gebied van de klassiekers, met dank aan zijn parcourskennis en tactische vaardigheden. Hij zal zich onder meer ontfermen over Axel Zingle, die al heeft aangetoond aanleg te hebben voor het klassieke werk. We zijn er zeker van dat Christophe snel zal integreren binnen de groep.”

Selectie voor 2023 Cofidis begint straks met dertig renners aan het nieuwe seizoen. Guillaume Martin is ook in 2023 weer de (belangrijkste) kopman op rondegebied, in de sprints is het vooral uitkijken naar Bryan Coquard, Max Walscheid, Simone Consonni en Davide Cimolai. Andere blikvangers binnen de ploeg zijn Ion Izagirre, Jesús Herrada, Simon Geschke, Victor Lafay, Rémy Rochas en toptalent Axel Zingle. Noppe, Jonathan Lastra, Axel Mariault en Harrison Wood zijn de nieuwkomers. Daartegenover staat het vertrek van Sander Armée, Tom Bohli, Szymon Sajnok, Kenneth Vanbilsen en Davide Villella. Het is nog onduidelijk waar deze renners hun carrières zullen voortzetten. Selectie Cofidis voor 2023

Piet Allegaert

François Bidard

André Carvalho

Thomas Champion

Davide Cimolai

Simone Consonni

Bryan Coquard

Alexandre Delettre

Rubén Fernández

Eddy Finé

Simon Geschke

Jesús Herrada

José Herrada

Ion Izagirre

Wesley Kreder

Victor Lafay

Jonathan Lastra

Axel Mariault

Guillaume Martin

Christophe Noppe

Anthony Perez

Pierre-Luc Périchon

Alexis Renard

Rémy Rochas

Benjamin Thomas

Hugo Toumire

Jelle Wallays

Max Walscheid

Harrison Wood

Axel Zingle Aantal: 30