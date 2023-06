Cofidis geeft vijf namen selectie Tour de France prijs

Cofidis heeft op geheel eigen wijze de namen van vijf renners bekend gemaakt die volgende maand in ieder geval aan de start verschijnen van de Tour de France. Sprinter Bryan Coquard en oud-ritwinnaar Ion Izagirre lijken de voornaamste speerpunten van de Franse formatie te gaan worden. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Coquard won nooit een rit in de Tour, maar was in 2016 wel al eens dichtbij toen hij in de vierde etappe alleen Marcel Kittel in de sprint voor zich moest dulden. Ion Izagirre won in datzelfde jaar, toen nog namens Movistar, de twintigste etappe naar Morzine. Ook de Franse klimmer Guillaume Martin is van de partij. In 2021 werd hij nog achtste in de Tour.

Verder zijn de jonge renners Axel Zingle en Alexis Renard in ieder geval present. Beiden maken hun debuut in de Tour. Wanneer de rest van de selectie bekend wordt gemaakt is nog niet duidelijk.