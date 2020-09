Coen Vermeltfoort zegeviert in Omloop van de Braakman

Coen Vermeltfoort heeft de Omloop van de Braakman voor de tweede keer in zijn carrière gewonnen. De renner van VolkerWessels-Merckx bleek na een slopende wedstrijd in Philippine nog over de beste benen te beschikken. Tweede werd Rick Pluimers, derde Yves Coolen.



In een regenachtige editie van de Omloop van de Braakman werden de renners om 13.00 uur op gang geschoten om de derde manche in de Topcompetitie te betwisten.

Al snel bleek dat de regen, de wind en de kasseien voor een uitputtingsslag zouden zorgen. Na het passeren van de eerste kasseistrook moest er geconcludeerd worden dat de afvalkoers toen al was begonnen. Alhoewel het peloton vaker scheurde, reed er nooit echt een kopgroep ver weg.

We zagen bedrijvige favorieten als Jan-Willem van Schip (die uiteindelijk het kasseienklassement zou winnen), Daan Hoole, Olav Kooij en Mick van Dijke vroeg in de wedstrijd, maar de beslissing leek na een aanval van Daan Sintmaartensdijk in de laatste zestig kilometer te vallen.

De Zuidlander van VolkerWessels-Merckx ging eerst alleen op pad, maar kreeg later gezelschap van dorpsgenoot Hoole. Uiteindelijk zouden ook Kooij, Tim van Dijke, Jason van Dalen, Tim Marsman en Hartthijs de Vries zich nog vooraan melden.

In de laatste twintig kilometers moesten de zes koplopers, Jason van Dalen liet na een lekke band de kopgroep gaan, een voorsprong van twintig seconden verdedigen op het uitgeputte peloton. Na een nieuwe aanval van Hoole en het daaropvolgende lossen van Marsman en Van Dijke kwam ook deze vlucht ten einde. Al stribbelden zij nog lang tegen.

In de slotkilometer bleven er slechts vijftien renners over in de strijd om de zege. Vermeltfoort bleek in Philippine uiteindelijk de beste te zijn, voor Pluimers en Coolen. Door zijn zege in de Braakman wist Vermeltfoort ook het eindklassement in de Topcompetitie te winnen.

Omloop van de Braakman 2020

1. Coen Vermeltfoort (VolkerWessels-Merckx)

2. Rick Pluimers (Jumbo-Visma Development Team)

3. Yves Coolen (BEAT Cycling Club)