Coen Vermeltfoort zegeviert in GP Rik Van Looy op succesdag VolkerWessels

Nadat VolkerWessels eerder vandaag mocht juichen in de Ronde van Slowakije, waar Peter Schulting en Jasper Haest een nummertje opvoerden in de slotrit, was de Nederlandse ploeg later op de dag nog eens aan het feest. Coen Vermeltfoort sprintte in de Grote Prijs Rik Van Looy namelijk naar de zege.

De Grote Prijs Rik Van Looy had een biljartvlak parcours, met start in Grobbendonk en de finish in Herentals. De totale afstand bedroeg 190,6 kilometer. Uiteindelijk kwam het aan op een sprint, waarin Coen Vermeltfoort zich de snelste toonde. De Deen Rasmus Bøgh Wallin en de Noor Sebastian Kirkedam Larsen werden naar de plaatsen twee en drie verwezen. Het is voor Vermeltfoort de achtste UCI-zege van het seizoen.