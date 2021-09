Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag over Coen Vermeltfoort.

Coen Vermeltfoort wint kermiskoers Textielprijs Vichte

Coen Vermeltfoort heeft vandaag de West-Vlaamse kermiskoers Textielprijs Vichte gewonnen. Na 168,5 kilometer klopte de sprinter van VolkerWessels Iljo Keisse, met wie hij deel uitmaakte van een kopgroep met drie man die op vijftig kilometer van de finish was weggereden. Achter hen werd Floris De Tier derde. Stijn Steels en Bert Van Lerberghe maakten de top-5 van de uitslag compleet. Zondag was Vermeltfoort nog derde in de Ronde van Midden-Brabant.

Textielprijs Vichte 2021

1. Coen Vermeltfoort (VolkerWessels)

2. Iljo Keisse (Deceuninck-Quick-Step)

3. Floris De Tier (Alpecin-Fenix)

4. Stijn Steels (Deceuninck-Quick-Step)

5. Bert Van Lerberghe (Deceuninck-Quick-Step)

6. Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix)

7. Harry Tanfield (Qhubeka NextHash)

8. Louis Bendixen (Team Coop)

9. Pieter Serry (Deceuninck-Quick-Step)

10. Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick-Step)