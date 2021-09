Hidde van Veenendaal toont zich de sterkste in thuiskoers Ronde van Midden-Brabant

Hidde van Veenendaal heeft zondag de nationale klassieker de Ronde van Midden-Brabant in Dongen gewonnen. De 20-jarige renner reed de koers in het shirt van zijn vereniging De Jonge Renner, waarmee het een dubbele overwinning betrof. Van Veenendaal woont zelf in Dongen en zijn wielerclub onderhoudt ook verschillende, nauwe banden met de gemeente Dongen.

De Ronde van Midden-Brabant is al jaren vaste prik op de nationale kalender. De laatste twee edities werden gewonnen door Florian Vermeersch (nu prof bij Lotto Soudal) en Alberto Dainese (nu prof bij Team DSM), anno 2021 beiden actief in de WorldTour. Omwille van corona was er een omloop van 14,5 kilometer uitgezet in het buitengebied van Dongen, omdat de organisatie in het centrum de vele regels omtrent corona niet kon handhaven. Desalniettemin leverde de omloop andermaal een schitterende koers op én er werd überhaupt gekoerst. In een periode waar de ene na de andere wedstrijd wegvalt, geen sinecure.

De elite/belofte-renners werkten de ronde elf keer af, goed voor een koers van zo’n 160 kilometer in de open polder. Wind had daardoor vrijspel en met de kasseien van de Watertorenstraat was er ook iedere ronde een scherprechter. Er ontstond al vroeg in de wedstrijd een kopgroep van elf renners en die zou het peloton ook nooit meer terug zien. Logisch ook, want met Coen Vermeltfoort (VolkerWessels), Martijn Budding (BEAT Cycling), Rick van Breda, Bodi del Grosso (beiden ABLÒC) en man in vorm Bart Lemmen (West Frisia) zaten er enkele gerenommeerde namen uit het Continental-circuit mee.

Een van de motoren van de groep was echter Hidde van Veenendaal. De 20-jarige Noord-Brabander kwam in 2019 als supertalent over van de junioren naar de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Hij had dat jaar onder meer Parijs-Roubaix U19 gewonnen. Onlangs werd echter duidelijk dat hij moet vertrekken bij die ploeg en zodoende werkte hij al een aantal wedstrijden in het shirt van De Jonge Renner af. De laatste weken stapelde hij al diverse ereplaatsen op: zevende in de Franse Tour du Pays Montbéliard (2.2), zesde in de Omloop van Valkenswaard en vierde in de loodzware Eurode Omloop (beide Topcompetitie).

Met nog een ronde te gaan demarreerde Van Veenendaal uit de kopgroep. Hij kreeg Nick van der Meer (VolkerWessels) met zich mee, die onlangs in de Okolo Jiznich Cech (UCI 2.2) in een internationaal veld nog een massasprint had gewonnen. Vermeltfoort controleerde daarachter alle overige uitvalspogingen, in de wetenschap dat Van der Meer dit kunstje prima kon afronden. Dat zat anders, want in een sprint met twee toonde Van Veenendaal zich de sterkste. Vermeltfoort was na afloop dan ook not amused, maar had lovende woorden voor Van Veenendaal over: “Hidde heeft zich hier onsterfelijk gemaakt door hun thuiswedstrijd winnend voor de ploeg af te sluiten”, vertelt hij aan Dongen Nieuws.

Ronde van Midden-Brabant 2021

1. Hidde van Veenendaal (De Jonge Renner) in 3u36m51s

2. Nick van der Meer (VolkerWessels) z.t.

3. Coen Vermeltfoort (VolkerWessels) +22s

4. Martijn Budding (BEAT Cycling) allen z.t.

5. Bodi del Grosso (ABLÒC)

6. Jasper Schouten (Allinq-Krush-De IJsselstreek)

7. Adne Koster (Metec-Solarwatt)

8. Lars Hohmann (Metec-Solarwatt)

9. Bart Lemmen (West-Frisia)

10. Kars ten Boske (Sensa-Kanjers voor Kanjers) +1m21

Volledige uitslag