Coen Vermeltfoort wint 2 Districtenpijl Ekeren-Deurne

Coen Vermeltfoort heeft zondag in België de winst gegrepen in de 2 Districtenpijl. Na een koers van 165 kilometer tussen Deurne en Ekeren was de Nederlander van VolkerWessels de beste sprinter van een kopgroep van tien.

Vermeltfoort wist in de sprint af te rekenen met de Brit Matthew Bostock (WiV SunGod) en de Australiër Luke Mudgway (Bolton Equities Black Spoke). Met Roy Hoogendoorn en Hartthijs de Vries eindigden nog twee Nederlanders in de top-10. De eerste Belg in de uitslag was Thomas Joseph van Minerva.

De 2 Districtenpijl (UCI 1.2) werd vorig jaar nog afgelast vanwege onweersbuien. Overstromingen op het lokale parcours maakten een herstart onmogelijk.