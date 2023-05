Coen Vermeltfoort sprint overtuigend naar zege in SIMAC Omloop der Kempen

Coen Vermeltfoort (VolkerWessels) heeft de Omloop der Kempen gewonnen. In de sprint was de 35-jarige coureur oppermachtig en liet Jesper Rasch van Abloc CT en Brody Mcdonald van USA Cycling Status U23 achter zich.

De lengte van het parcours bedroeg 188 kilometer door de Noord-Brabantse Kempen met start en finish in de plaats Veldhoven. In de laatste zestig kilometer moesten daarbij de nodige kasseistroken worden overwonnen. Daardoor eindigt de wedstrijd lang niet altijd in een massasprint ondanks het geringe aantal hoogtemeters.

Na dertig kilometer koers vormde zich een kopgroep van drie met Boris Romers (Willebrord Wil Vooruit), Olav Wallinga (Sensa Cycling Team) en Luuk van Gestel (Tempo-Hoppenbrouwers). Felix Dierking van Team Sportforum wist even later nog de aansluiting te maken met de kopgroep.

In deze samenstelling begon de kopgroep aan de laatste serie kasseistroken. Roy van Hoogendoorn van Metec-Solarwatt had vlak daarvoor de koers verlaten door een valpartij. Met 45 kilometer te gaan werden de laatste vluchters ingerekend door het peloton waarmee de finale losbarstte. De Zwitser Christoph Janssen (Taurus) reed een mooi gat bij elkaar. Op 15 kilometer van de streep kreeg hij gezelschap van Jeroen van Krimpen (Dutch Food Valley Cycling) en Sven Burger van (WPGA – Team Noord Holland).

Het drietal bleek echter niet opgewassen tegen het peloton en werd met nog zo’n drie kilometer te gaan ingerekend, waarna het peloton zich mocht gaan opmaken voor de sprint. Vermeltfoort won hierin met overmacht en maakte zijn favorietenstatus waar. Rasch en Mcdonald maakten het podium compleet. Stijn Daemen blijft leider in de Topcompetitie.

Uitslag SIMAC Omloop der Kempen 2023 (Topcompetitie)

1. Coen Vermeltfoort (VolkerWessels)

2. Jesper Rasch (ABLOC CT)

3. Brody Mcdonald (USA Cycling Status U23)