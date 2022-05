Coach Vasilis Anastopoulos: “Deze lead-outs geven Cavendish heel veel vertrouwen”

Mark Cavendish zijn teller staat deze Giro d’Italia al op een. De Brit van Quick-Step-Alpha Vinyl was de snelste in de eerste kans voor de sprinters op dag drie. “Het belangrijke in een lead-out is vertrouwen hebben in de ploegmaten die voor je rijden”, aldus Anastopoulos, coach bij Quick-Step-Alpha Vinyl.

In aanloop naar de Ronde van Italië trainde Cavendish samen met coach Vasilis Anastopoulos in Griekenland. “Tuurlijk hebben we aan zijn sprints gewerkt, maar ook aan zijn uithouding. Ook langere klimmen zijn gepasseerd op training, zodat hij ook deze kan overleven”, vertelt Anastopoulos op de ploegsite. “Ik denk dat hij scherper staat dan vorig jaar, maar ook sterker en sneller. Het goede aan Mark is dat hij heel positief is, hij was heel relaxt voor de Giro.”

“Met Mauro (Schmid, red.), Davide (Ballerini, red.), Bert (Van Lerberghe, red.) en Michael (Mørkøv) hebben we een van de beste lead-outs. De sprinttrein kan Mark op het ideale moment afzetten, zoals we zondag zagen. Het belangrijke in zo een lead-out is vertrouwen hebben in de ploegmaten die voor je rijden. Daar hebben we op getraind op voorhand.”

Verder strooit Anastopoulos ook met lof over Mørkøv. “Hij is zo sterk, ervaren en slim. Michael zorgt er elke keer voor dat Mark op de ideale plek zit in de sprints. Daarnaast kan hij ook veel tips geven aan de andere renners. Zijn ervaring zorgt ervoor dat iedereen zeer rustig is, iedereen kan zich focussen op hun taak.”

Plan voor de rest van de week

“Pieter (Serry, red.) zal onze man blijven die op kop rijdt tijdens de etappes. Hij zal Mark ook bijstaan in het gebergte. Mauro en Davide kunnen dan hier en daar voor een ritzege gaan, Mauri (Vansevenant, red.) heeft dan weer een vrije rol. Ik denk dat hij iets gaat laten zien in de volgende weken. Voor Knoxy (James Knox, red.) zal het moeilijk zijn, hij sukkelt nog wat met zijn blessure aan zijn knie. Al herstelt hij wel goed”, aldus Anastopoulos.