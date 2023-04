Coach Pelgrim ziet bijna ‘beste versie’ van Evenepoel: “Deze vorm vooral aanhouden”

Remco Evenepoel reed zondag op indrukwekkende wijze naar een nieuwe zege in Luik-Bastenaken-Luik. De wereldkampioen lijkt helemaal klaar voor zijn volgende grote doel: de Giro d’Italia. Dat ziet ook zijn coach Koen Pelgrim. “Hij zit nu wel dicht tegen zijn beste versie aan”, klinkt het in gesprek met Sporza.

Pelgrim kijkt met vertrouwen uit naar de eerste grote ronde van het seizoen, in de wetenschap dat zijn poulain perfect op schema ligt. “Als we na zijn prestatie van zondag niet gerust zouden zijn, dan kunnen we dat nooit zijn. Maar dat is geen garantie dat de Giro vanzelfsprekend een succes zal worden. Het grootste werk moet nu wel gedaan zijn. Nu nog dingen rechtzetten, zou moeilijk zijn.”

“Als ik zijn waardes bekijk dan zou ik zeggen dat hij nu rond de 100 procent van zijn kunnen zit. Je kan dan nog altijd ergens boven jezelf uitstijgen, maar hij zit nu wel dicht tegen de beste versie van Remco aan. We willen vooral deze vorm aanhouden en nog wat aanscherpen. Maar veel zal er zeker niet meer bijkunnen.”

Evenepoel verblijft deze week nog in hotel Syncrosfera in het Spaanse Denia voor een ‘hoogtekamerstage’. Pelgrim legt uit waarom: “In een grote ronde moet je drie weken in vorm zijn. Daarom zijn we in de voorbereiding niet te kwistig met de intensiteit. We willen zijn basis zo breed mogelijk houden. En we zetten de hoogtestage ook zo dicht mogelijk tegen de Giro. Zo is hij in de derde week hopelijk nog zo goed mogelijk.”

Waakzaam

Pelgrim waakt overigens wel voor een hosannastemming, aangezien Evenepoel het in de Giro zal moeten opnemen tegen Primož Roglič. “We hebben in Catalonië ook een heel sterke Roglič zien rijden. Hij is een van de beste ronderenners van de laatste jaren en hij heeft een fantastische tijdrit. Dus dat wordt een heel lastige tegenstander.”

“Maar er zijn nog concurrenten. Iedereen denkt aan die tweestrijd, maar er is bijvoorbeeld ook nog Geraint Thomas. En er staan nog rondewinnaars aan de start. Dus ik denk niet dat het 1-tegen-1 zal worden. We zullen zien hoe de vorm zich blijft ontwikkelen en wat er gebeurt in de koers natuurlijk.”