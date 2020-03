Coach Paul Van den Bosch: “Dit is de grootste uitdaging uit mijn carrière” maandag 30 maart 2020 om 17:22

Voor een coach als Paul Van den Bosch is deze periode van het coronavirus een onzekere periode. Bovenal is het nieuw voor de ervaren trainer. “Ik ben dertig jaar coach en zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Dit is de grootste uitdaging uit mijn carrière”, zegt hij tegen De Morgen.

“Een trainingsschema wordt opgemaakt in functie van een doel. Dat is er nu niet. Dat is het grootste probleem, je weet niet wanneer er weer gekoerst wordt”, aldus Van den Bosch. “Er zijn veel renners die al de goede vorm te pakken hadden. Zij maken zich natuurlijk zorgen.”

Volgens de coach moeten renners deze tijd zien als een wintervoorbereiding. “We overleggen veel met de renners. Hoe willen zij het aanpakken, hoe zien zij het, wat willen ze opbrengen? Hét trainingsschema bestaat niet, dat is iets individueel”, legt hij uit. “Met renners wil ik eigenlijk in dezelfde mindset gaan als eind november. Ze moeten dit aanpakken als een nieuwe voorbereiding.”

‘Veel hangt ook af van mentale factoren’

“We proberen een evenwicht te zoeken tussen opnieuw opbouwen én niet te vroeg in conditie zijn. Wij geven onze atleten het advies om iets rustiger en iets minder te trainen, om op te bouwen en de conditie wat te laten dalen”, vertelt Van den Bosch, die ook ziet dat renners op andere manieren geraakt worden door de huidige situatie rondom het coronavirus. “Veel hangt ook af van mentale factoren. De onzekerheid leeft in sportmiddens. Er zijn heel wat renners die niet buiten mogen trainen.”