Coach Kurt Bogaerts: “Tom Pidcock heeft eigenschappen om mee te doen voor eindwinst in een Grote Ronde”

Kurt Bogaerts, sportdirecteur bij INEOS Grenadiers, zag zijn pupil Tom Pidcock in de twaalfde rit van de Tour de France een nieuwe mijlpaal in zijn carrière bereiken. De jonge Brit won de bergrit naar Alpe d’Huez en haalde zo zijn eerste zege in een Grote Ronde binnen. “Zijn limieten? Op dit moment is niets uitgesloten.”

Bogaerts had veel vertrouwen in Pidcock toen de Britse renner eenmaal deel uitmaakte van de kopgroep in de rit naar Alpe d’Huez, vertelt hij in gesprek met WielerFlits. “We zijn natuurlijk heel trots dat hij de zaken kan omdraaien na die COVID (Pidcock liep twee weken voor de start van de Tour de France het coronavirus op, red.) en hij vanaf het begin van de Tour op een hoog niveau rijdt. Eerst in functie van de ploeg en dan nu dat hij vrijheid heeft gekregen. In de elfde rit was hij wat meer op achterstand gekomen, nadat hij op de laatste col had laten gaan. Als hij eenmaal in de ontsnapping zit, dan weet je dat hij dat wel kan.”

Volgens Bogaerts is de Tour van Pidcock nu al een succes. Wat we verder nog van hem kunnen verwachten, is nog afwachten. “We moeten het in het algemene plaatje bekijken met de ploeg. We staan heel goed in het klassement met G (Geraint Thomas, red.) en Adam (Yates), en Tom staat ook niet ver. Er kan van alles gebeuren. We moeten als ploeg voortdoen zoals we bezig zijn sinds een aantal dagen. We waren al een keer tweede met Jonathan Castroviejo, we gaan mee in de ontsnapping en proberen ritten te winnen. Tegelijkertijd proberen we een goed klassement te rijden. Tom kan in beide zaken een rol spelen.”

Na twaalf etappes staat Thomas derde in het klassement, op 2:26 minuten van de gele trui. Yates staat vijfde op 3:44. Pidcock achtste op 7:39. Kan INEOS Grenadiers zich mengen in de strijd om het geel, met Jumbo-Visma en UAE Emirates? “G en Adam fietsen op een heel hoog niveau, vooral G – iemand die een hoge constante aan de dag kan leggen. Dan moet je kijken hoeveel energie het die andere jongens, Vingegaard en Pogačar, gaat kosten als ze blijven vechten tegen elkaar. Kunnen we daarvan profiteren? Dat weet je niet. Het is een erg zware ronde, de Pyreneeën komen nog. Alles is nog open.”

Terug naar Pidcock, met wie Bogaerts en de ploeg nog op zoek zijn naar zijn sterktes en zwaktes. “We proberen met hem een brede waaier na te streven en eerst aan algemene ontwikkeling te doen, en hem van alles te laten proeven. Momenteel is niets uitgesloten. We gaan zien hoeveel hij kan bereiken en wat zijn limieten zijn. De Tour de France winnen? Het is niet uitgesloten. Hij heeft verschillende eigenschappen om mee te doen om een Grote Ronde te winnen. Hij kan tijdrijden, bergop rijden en is verstandig. Het gaat ook afhangen van de tegenstand die er is. Elk mens heeft zijn limieten gekregen en waar liggen die van Tom? Dat gaan we zien in de toekomst.”

“Met iemand zoals Tom moet je zeker ambitie hebben en we moeten ermee bezig zijn om hem in die richting ook te ontwikkelen”, aldus Bogaerts.