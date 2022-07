Clásica San Sebastián: Gaudu kopman Groupama-FDJ, Madouas ontbreekt vanwege coronabesmetting

Groupama-FDJ zet in de Clásica San Sebastián in op David Gaudu. Valentin Madouas, die in de Ronde van Frankrijk in dienst reed van Gaudu en als outsider voor de Baskische eendaagse aangemerkt werd, gaat niet van start. De Fransman van Groupama-FDJ heeft positief getest op corona, meldt L’Équipe.

Gaudu werd in de afgelopen Ronde van Frankrijk vierde. De Franse klimmer kreeg drie weken lang veel steun van zijn ploeggenoten, waaronder Madouas. Laatstgenoemde – de nummer drie van de meest recente Ronde van Vlaanderen – eindigde zelf nog als elfde in het eindklassement. Michael Storer, ook belangrijk voor Gaudu in de Tour, is er zaterdag wel bij.

Het team van Groupama-FDJ bestaat voor de rest uit Matthieu Ladagnous, Rudy Molard, Sébastien Reichenbach en de Nederlander Lars van den Berg.