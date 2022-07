Clásica San Sebastián: Bahrain hoopt op zege Mohoric, Lotto Soudal met Kron en Van Gils

Bahrain Victorious en Lotto Soudal hebben beide hun selectie voor de Clásica San Sebastián bekendgemaakt. Bij de ploeg uit het Midden-Oosten is Matej Mohoric het voornaamste speerpunt, bij het Belgische team moeten Andreas Kron en Maxim Van Gils voor het mooie weer zorgen.

Mohoric komt net terug uit de Tour de France, waar hij niet wist te imponeren. Eerder dit jaar won hij wel Milaan-San Remo. In de Clásica San Sebastián eindigde de Sloveen vorig jaar als tweede, achter Neilson Powless. “Dit jaar hopen we één plek beter te doen met Matej”, zegt ploegleider Neil Stephens op de site van Bahrain Victorious. “We verwachten een veeleisende wedstrijd, direct vanaf de start. Naast Matej, hebben we Gino Mäder, die er ook bij hoopt te zijn in de finale, en Luis León Sánchez, die terugkomt na een solide Tour de France. Dat geeft ons mogelijkheden, afhankelijk van hoe de koers verloopt.”

Mäder moest de Tour de France missen vanwege een coronabesmetting en rijdt zijn eerste koers sinds het nationaal kampioenschap van Zwitserland, eind juni. Sánchez, die zoals vermeld de Tour reed, kan de Clásica San Sebastián voor de derde keer in zijn carrière winnen. Daarmee zou hij mederecordhouder worden. Naast Mohoric, Mäder en Sánchez, staan ook Santiago Buitrago, Hermann Pernsteiner, Yukiya Arashiro en de Nederlander Wout Poels zaterdag aan de start van de Baskische eendagskoers.

Lotto Soudal

Bij Lotto Soudal moeten Andreas Kron en Maxim Van Gils de kar trekken. De Deen rijdt de Clásica San Sebastián voor het eerst in zijn carrière, maar liet zich in de afgelopen Ronde van Frankrijk zien. In de achtste etappe naar Lausanne eindigde hij als vierde. Van Gils werd onlangs zevende in de Tour de Wallonie. Eerder dit jaar won hij de Saudi Tour, zijn eerste koers als prof. Lotto Soudal stelt naast Kron en Van Gils ook Carlos Barbero, Matthew Holmes, Harry Sweeny, Viktor Verschaeve en Xandres Vervloesem op.