Clara Honsinger verlengt Amerikaanse titel, Eric Brunner wint bij de mannen

Clara Honsinger is zondagavond voor de tweede keer op rij Amerikaans nationaal kampioen veldrijden geworden. Ze won met een gigantische voorsprong voor Raylyn Nuss en Stunny Gilbert, beiden eindigden op meer dan drie minuten. Bij de mannen was de overwinning voor Eric Brunner.

Het Amerikaanse kampioenschap werd gereden in DuPage County, in de staat Illinois. Clara Honsinger werd vorig jaar voor de eerste keer Amerikaans kampioen, dit jaar kon ze die titel met succes verlengen. De 24-jarige renster, die dit jaar de Koppenbergcross won, reed meer dan drie minuten weg van haar concurrenten. Nuss werd tweede, de 42-jarige Gilbert eindigde als derde. Honsinger koos er dus voor om de Wereldbeker in Val di Sole niet te rijden, iets wat onder anderen Lucinda Brand en Annemie Worst ook deden.

Eric Brunner won de wedstrijd bij de mannen, die maar liefst 1 uur en 8 minuten duurde. De jonge Amerikaan liet in DuPage County Curtis White en Gage Hecht achter zich. White en Hecht finishten als enige mannen binnen de minuut. Brunner reed dit seizoen alleen nog maar koersen in de Verenigde Staten, waar hij er nu al vijf won.