Cirkel is nog niet rond voor Thomas De Gendt: Belg past voor Tour de France

Thomas De Gendt wilde deze zomer eigenlijk voor een tiende keer deelnemen aan de Tour de France, maar de Belg zal komende maand toch niet aan de start verschijnen van La Grande Boucle. “Voor mijn mentale welzijn is het beter dat ik afbel”, geeft De Gendt aan in gesprek met Het Nieuwsblad.

De 36-jarige De Gendt hoopte zich in het Critérium du Dauphiné klaar te stomen voor de komende Ronde van Frankrijk, maar gaf afgelopen zondag al vrij vroeg op in de zware slotrit naar Grenoble. In het begin van de slotetappe liet hij zich nochtans zien in de aanval. “Ik was mijn cartouche echter al kwijt vooraleer de cols eraan kwamen. Ik reageerde op Pierre Latour, die later ook uit de Dauphiné zou stappen.”

“Mijn benen zijn heel goed, dat ondervond ik donderdag in de etappe naar Salins-les-Bains, waar ik 170 kilometer in de aanval was. Maar toch wil ik geen week langer meer wachten. Voor mijn mentale welzijn is het beter dat ik afbel. Je voelt ergens dat je geen certitude bent, dus maak ik liever zelf de keuze en richt me vol op de Vuelta a España”, is De Gendt duidelijk.

Nog geen perfect afscheid

De Gendt sprak onlangs in zijn column in RIDE Magazine nog de wens uit om deel te nemen aan de Tour van 2023. “Tien keer de Tour de France. Een mooi getal om op te eindigen. Voor wat betreft de Tour is de cirkel dan wel rond. Ik wil graag deftig afscheid nemen van de Tour. Niet zoals twee jaar geleden met een slecht gevoel door alle pech die we toen met de ploeg hadden. Dat wil ik niet als laatste herinnering. Vandaar dus nog één keer opladen voor drie weken door Frankrijk fietsen.”

De Gendt zal dus niet te zien zijn in de aanstaande Tour, maar zit in maand juli zeker niet stil. De ervaren renner is nu namelijk van plan om met zijn fiets in een twaalftal dagen naar het Spaanse Calpe te fietsen.