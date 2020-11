Circus-Wanty Gobert ook in 2021 op CUBE-fietsen

Ook tijdens haar debuutjaar in de WorldTour zal Circus-Wanty Gobert met CUBE-fietsen rijden. Dat maakte het team bekend via een persbericht.

Voor Circus-Wanty Gobert zal het volgend jaar al het zevende seizoen zijn dat ze samenwerken met de Beierse fietsenfabrikant. Dat het team de opstap maakt naar de WorldTour is ook voor CUBE een unicum en een meerwaarde.

“De voorbije jaren werkten we nauw samen met de renners”, vertelt Marcus Pürner, eigenaar van CUBE. “We hebben hun feedback toegepast in de ontwikkelingsprocessen van onze weg- en tijdritfietsen en zo onze modellen verder kunnen optimaliseren.” De R&D van CUBE beschikt intussen overigens over een eigen windtunnel.