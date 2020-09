‘Circus-Wanty Gobert neemt Jan Hirt en Georg Zimmermann over van CCC’ woensdag 30 september 2020 om 10:48

“We willen ons specifiek versterken met klimmers”, vertelde teammanager Jean-François Bourlart (Circus-Wanty Gobert) gisteren tijdens de bekendmaking van de overname van de licentie van CCC. Volgens de Waalse media mogen Jan Hirt en Georg Zimmermann alvast op beide oren slapen.

Met Jan Hirt, Jonas Koch, Pavel Kochetkov, Attila Valter, Ilnur Zakarin en Georg Zimmermann telt Team CCC nog zes renners die oorspronkelijk bij het Pools team onder contract lagen tot eind 2021, maar officieel nog geen nieuwe bestemming vonden. Al wordt in de wandelgangen verteld dat Zakkarin naar Gazprom – Rusvelo kan en Valter in de belangstelling staat van Groupama-FDJ.

Het is in elk geval niet zo dat Circus-Wanty Gobert, dat gisteren bekendmaakte de licentie van CCC te hebben gekocht, deze renners überhaupt ook overneemt. Maar volgens Waalse media zouden Jan Hirt en Georg Zimmermann (foto) alvast wel de overstap maken. Hirt en Zimmermann zijn niet toevallig twee jongens die goed bergop rijden. “Nu we verplicht drie grote rondes gaan rijden, moeten we specifiek op zoek naar klimmers om ons te versterken”, zei Bourlart gisteren.

Ondertussen zou ook Pieter Vanspeybrouck (33) zijn contract met Circus-Wanty Gobert hebben verlengd. Dat meldt Het Nieuwsblad. De West-Vlaming rijdt al vier jaar voor het Waalse team en finishte onlangs nog derde in een etappe in de Ronde van Luxemburg. Ook Jan Bakelants verlengt zijn overeenkomst.