Circus-Wanty Gobert met broertjes Van Poppel naar Omloop Het Nieuwsblad

Danny en Boy van Poppel doen zaterdag namens Circus-Wanty Gobert mee aan Omloop Het Nieuwsblad. De twee Nederlanders maken deel uit van de zevenkoppige selectie voor de eerste Vlaamse voorjaarsklassieker van 2020.

Danny van Poppel (26) werd dit jaar al vierde in de Clásica de Almería, gevolgd door een optreden in de Volta ao Algarve. Zijn zes jaar oudere broer Boy was ook actief in Portugal. “De ploeg is sterk en ik kijk dan ook uit naar het Belgische openingsweekend. We proberen mijn broer Danny zo goed en voltallig mogelijk te omringen, in het geval er een sprint komt.”

“Maar met Tom Devriendt, Aimé De Gendt en Loïc Vliegen hebben we nog andere sterke pionnen om uit te spelen”, zo kijkt de oudste Van Poppel vooruit naar aankomende zaterdag. Vliegen maakte dit jaar al indruk in enkele Spaanse voorbereidingskoersen, zo werd hij zesde in de Trofeo Serra en achtste in de Trofeo Pollença-Andratx.

“Mijn voorbereiding tijdens de winter verliep vlekkeloos en het resultaat daarvan was al meteen in mijn eerste wedstrijden in Mallorca zichtbaar. Ik had meteen een goed gevoel te pakken en deed mee voor de overwinning op zware parcoursen die niet volledig op mijn lijf geschreven zijn. Ik voel me dan ook helemaal klaar”, aldus Vliegen.

Selectie Circus-Wanty Gobert voor Omloop Het Nieuwsblad (29 februari)

Aimé De Gendt

Tom Devriendt

Wesley Kreder

Boy van Poppel

Danny van Poppel

Pieter Vanspeybrouck

Loïc Vliegen